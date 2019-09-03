إسرائيل تؤكد على قصفها لمقرات الحشد الشعبي

بغداد/شبكة أخبار العراق- اكدت صحيفة اسرائيلية، الثلاثاء (3 أيلول 2019)، وجود تنسيق بين إسرائيل وامريكا في تنفيذ العمليات داخل العراق.ونقلت صحيفة “يديعوت احرونوت” عن مسؤول عسكري اسرائيلي قوله إن “التقارير التي تحدثت عن تنسيق العمليات الإسرائيلية في العراق مع الولايات المتحدة، حقيقية”، مبينة أن “إسرائيل على اتصال دائم مع الأمريكيين على أساس شبه يومي”.وأضافت أن “هناك محادثات مع وزير الخارجية مايك بومبيو، على مستوى الدولة وعلى الأصعدة الأمنية طيلة الوقت، نحن ننسق معهم الأميركيين على المستويين السياسي والعسكري أيضاً”.