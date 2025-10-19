إسرائيل تشن هجوما على غزة

إسرائيل تشن هجوما على غزة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد أن الجيش شن هجوما في غزة، في وقت تتبادل فيه إسرائيل الاتهامات مع حركة (حماس) بشأن انتهاكات لوقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بهدف إنهاء الحرب في القطاع.ولم يصدر تعليق بعد من الجيش على الهجوم الذي وردت تقارير بشأنه.وقالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأحد إن “عناصر هاجمت القوات الإسرائيلية في رفح بجنوب قطاع غزة”، مما دفع الجيش لشن هجمات جوية في المنطقة.وأضافت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي لم يعلق رسميا بعد على الواقعة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *