إسرائيل تشن هجوما على غزة

ائتلاف المالكي: تحالف السوداني” فضائي”
المالية النيابية تدعو وزارة المالية استقطاع التوقيفات التقاعدية من رواتب موظفي الإقليم
نائب:ليس من أولويات السوداني تأمين العيش الكريم للمواطن
سياسي:مشاركة فصائل الحشد الشعبي في العملية السياسية مخالف للدستور
مصدر سياسي:وفد تركي سيزور بغداد لبحث ملفي الماء والنفط
نائب:استمرار العراق في النهج الريعي يشكل خطراً اقتصادياً كبيراً
خبير اقتصادي:ضعف الرقابة البرلمانية والفشل والفساد وراء ارتفاع الديون الداخلية والخارجية
الصين الشريك الاقتصادي الأول للعراق في ظل حكومة الإطار الإيرانية
الفساد الكارثي في العراق السبب الرئيسي في عجزه المالي والاقتصادي
الانتخابات المقبلة ..التجديد لإبقاء العراق تحت الاحتلال الإيراني وسراق المال العام
الفشل الحكومي وراء تذبذب أسعار صرف الدولار والمواطن الخاسر الأكبر
نواب:السفراء الجدد جريمة بحق العراق وتجاوز على الدستور والقانون
إحالة شكوى نيابية إلى محكمة النزاهة ضد السوداني لمخالفته للقوانين
الإطار:إيران الحبيبة ستحسم المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة
البنك المركزي:السوداني أغرق العراق بالديون حتى وصلت إلى (150) مليار دولار
نائب إطاري:السوداني حوت فاسد وهو الداعم لسرقة المال العام
