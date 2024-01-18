إسرائيل تعتقل (51) فلسطينيا في الضفة الغربية

إسرائيل تعتقل (51) فلسطينيا في الضفة الغربية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم الخميس، 51 فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية. وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم أن عمليات الاعتقال تركزت في بيت لحم والخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على رام الله وقلقيلية ونابلس وطولكرم.وأفاد نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى، يوم الأحد الماضي، بأن “حصيلة الاعتقالات ارتفعت بعد السابع من أكتوبر الماضي، إلى نحو خمسة آلاف و875 شخصا، وهي تشمل اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *