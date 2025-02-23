آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
ائتلاف المالكي: هيئة المساءلة والعدالة لن تحل والإمام خامئني موجود
نائب كردي سابق: الخطاب القومي للأحزاب الكردية دليل افلاسها السياسي
نائب: لا يوجد أي طلب رسمي بتعديل قانون الانتخابات
النفط النيابية: تصدير النفط من الإقليم تحت إشراف شركة سومو
غسيبل الأموال..العراق يشتري فستق من تركيا بـأربعة ملايين دولار!
-
- عربية ودولية
إسرائيل تعلن إخلاء (3) مخيمات للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة
أمريكا..تعيين الجنرال (دان كين) بمنصب رئيس هيئة أركان الجيوش المشتركة
بريطانيا تعلن دعمها الى زيلينسكي خلافا لواشنطن
غوتيريش يدعو مجلس الأمن الدولي إلى التركيز على الإجماع المطلوب وترك الخلافات لتحقيق السلام
مصر تستعد لتقديم خطتها لإعادة إعمار غزة
-
- اراء ومقالات
- اقتصادية
النفط النيابية: تصدير النفط من الإقليم تحت إشراف شركة سومو
غسيبل الأموال..العراق يشتري فستق من تركيا بـأربعة ملايين دولار!
العراق بالمنطقة الحمراء شديدة الخطورة للاستثمارات وفق مؤشر قياس المخاطر العالمي لعام 2025
اليوم ..أسعار صرف الدولار= 151000 ديناراً
الحكومة تنفي تلقي تهديدات أمريكية بشأن استئناف تصدير النفط من الإقليم
-
- رياضية
- تحقيقات
بأمر إيراني لإذلال العراق وأهله..الكهرباء في صيف 2025 لمدة ساعتين فقط!
فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
الضمير الإيراني العامري: حكومة الشرع صهيونية أمريكية تركية يجب إسقاطها
الأعرجي: أمن إيران أولاً وأخيراً
وزير الكهرباء الإطاري: خدمة الكهرباء في العراق قرار إيراني وما علينا سوى الانحناء له
الفياض: الحشد الشعبي يعمل ضمن مشروع المقاومة الإسلامية
بالوثيقة.. وزارة المالية تكشف عن عجز مالي كبير في خزينة الدولة
-
- اذاعة INN