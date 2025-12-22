إسرائيل تقرر إقامة (19) مستوطنة في الضفة الغربية لمنع قيام الدولة الفلسطينية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وافق المجلس الأمني في إسرائيل، أمس، على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، في خطوة قال وزير المالية اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، إنها تهدف إلى «منع إقامة دولة فلسطينية». ووفق بيان صادر عن مكتب سموتريتش، فإنه وبموجب هذا الإعلان يرتفع عدد المستوطنات التي تمت الموافقة عليها خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 69 مستوطنة.وتأتي الموافقة الإسرائيلية بعد أيام على إعلان الأمم المتحدة تسارع وتيرة الاستيطان بالضفة، بحيث بلغت أعلى مستوياتها منذ عام 2017 على الأقل، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».وجاء في بيان مكتب سموتريتش: «تمت الموافقة في المجلس الوزاري المصغر على اقتراح وزير المالية، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، لإقرار وتنظيم 19 مستوطنة جديدة» في الضفة. ووصف البيان الخطوة بأنها «تاريخية»، وتهدف إلى منع قيام دولة فلسطينية. وقال سموتريتش: «على أرض الواقع، نحن نمنع إقامة دولة إرهاب فلسطينية».وبحسب البيان: «تعد مواقع هذه المستوطنات ذات أهمية استراتيجية عالية، ويتصدرها إعادة إقامة مستوطنتي غانيم وكاديم» اللتين سبق أن أزيلتا في شمال الضفة قبل نحو عقدين. ومن بين المستوطنات التي تمت الموافقة عليها أيضاً، خمس مستوطنات عشوائية كانت قائمة بالفعل.

