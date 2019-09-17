إسرائيل تقصف ميليشيات الحشد مجددا في البو كمال السورية

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية الثلاثاء، أن فصائل مدعومة من إيران تعرضت لضربات جوية ليل الاثنين، على الحدود بين العراق وسوريا، وفقا لوسائل إعلام في البلدين.وبحسب الصحيفة فإن “إحدى القنوات الفضائية العراقية، حملت إسرائيل المسؤولية عن الضربات التي وقت في منطقة البوكمال”.وتأتي هذه الضربات بعد أسبوع من تقارير عن مقتل 21 شخصا في انفجار مخزن أسلحة تابع للفصائل المسلحة المدعومة من إيران في محافظة الأنبار غربي العراق.ولم تتهم السلطات العراقية أي جهة بالوقوف وراء الانفجار، لكنه جاء ضمن سلسلة هجمات ضد مواقع الحشد الشعبي مؤخرا.