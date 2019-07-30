إسقاط دعوة الاغتصاب ضد نيمار

إسقاط دعوة الاغتصاب ضد نيمار
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- يحاول النجم البرازيلي نيما ردا سيلفا جاهدا الرحيل عن باريس سان جرمان هذا الصيف لكن كل محاولاته إلى الآن وصلت إلى طريق مسدود، ولكن بعيدا عن سوق الانتقالات تلقى نيمار أخيرا خبرا سارا هو إسقاط القضية المرفوعة ضده بدعوى الاغتصاب.وأكدت النيابة العامة في مدينة ساو باولو البرازيلية، إيقاف التحقيق في القضية، لكن الشكوى سيتم إرسالها إلى المدعين في المحكمة حتى يصدروا قرارا نهائيا.وتم فتح التحقيق بعدما زعمت عارضة الأزياء البرازيلية، ناجيلا ترنيدادي، أن لاعب الكرة اعتدى عليها جنسيا عليها داخل فندق في العاصمة الفرنسية، في مايو الماضي.من ناحيته، نفى لاعب باريس سان جيرمان أن يكون قد اعتدى على عارضة الأزياء، وأوضح أنه تعرض لخداع وابتزاز.في غضون ذلك، قال متحدث باسم اللاعب البرازيلي إنه غير قادر على الإدلاء بتصريح بشأن هذا القرار.

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