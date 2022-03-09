إشادة شعبية بإعفاء المواد الغذائية من الرسوم الكمركية

إشادة شعبية بإعفاء المواد الغذائية من الرسوم الكمركية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق-  إعفاء المواد الغذائية من الرسوم الكمركية وتوزيع حصتين من التموينية وفق قرار مجلس الوزراء ليوم 8 أذار 2022  سيساهم في انخفاض اسعار شرائها من الأسواق المحلية . وان قرار رئيس الوزراء بدعم مفردات البطاقة التموينية سيقطع الطريق على الجهات التي تحاول الاستفادة من الازمات  وتسعى لتحقيق الربح على حساب قوت المواطن الفقير ،هذا القرار الذي اشترك في صنعه  وزير المالية  ومدير عام هيئة الكمارك بموافقة مجلس الوزراء يستحق التقدير لتجاوز الأزمة الحالية.

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