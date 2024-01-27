إصابة اللاعب السوري (عمر خريبين ) قبل مواجهة إيران

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حزب تقدم: رئاسة مجلس ديالى من حصتنا
أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
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الخارجية تنشر شكوى العراق ضد إيران أمام مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة
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أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
اليوم ..سعر صرف الدولار = 152500ديناراً
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