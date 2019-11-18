إضراب لاعبات الدوري الإسباني بسبب “إعانات الحمل”

إضراب لاعبات الدوري الإسباني بسبب “إعانات الحمل”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- دخلت لاعبات الدوري الإسباني، امس الأحد، في إضراب للمطالبة بتحسين الأجور وحماية العمال، مما تسبب في تأجيل كل من مباريات السبت والمباريات المقررة الأحد 17/11.وكانت اللاعبات قد أعلن عن الإضراب الشهر الماضي بعد فشلهن في التوصل إلى اتفاق مع الأندية بشأن الأجور وساعات العمل.وصوتت أكثر من 90 في المئة من 200 لاعبة لصالح لإضراب، الذي يعد الأول في كرة القدم النسائية في إسبانيا.ودخل اتحاد اللاعبات والأندية في إسبانيا في مفاوضات لأكثر من عام للتوصل إلى أول اتفاق جماعي.وتضم إسبانيا 16 ناديًا نسائيا في الدرجة الأولى، لكن عددا قليلا منها يطبق احترافا كاملا.لكن الأندية تزعم أنها لا تستطيع تحمل التغييرات التي اقترحتها اللاعبات.المصدر سكاي نيوز.

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