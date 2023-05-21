إطاري: زعماء الإطار سيجتمعون خلال 48 ساعة القادمة لتمرير الموازنة

إطاري: زعماء الإطار سيجتمعون خلال 48 ساعة القادمة لتمرير الموازنة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في الاطار التنسيقي تركي جدعان، اليوم الاحد، عن اجتماع مرتقب يعقده الاطار التنسيقي خلال الـ48 ساعة المقبلة.وقال جدعان ، إن “الاطار التنسيقي سيعقد اجتماعا مهما خلال الـ 48 ساعة القادمة”، مبيناً أنه “سيحضر الاجتماع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني من أجل بحث 6 نقاط مهمة في موازنة 2013 “.واضاف، أن “النقاط الستة تتعلق ببنود مهمة في موازنة ،2023 منها العجز المالي وتنمية الاقاليم وسبل خلق مرونة مع طلبات المحافظات ذات المعدلات العالية للفقر والبطالة”.وتابع جدعان أن “الموازنة وصلت الى مراحل متقدمة من تدقيق بنودها من قبل اللجنة المالية وطرحها امام مجلس النواب قد يتم الثلاثاء او الاربعاء”، مشيراً الى أن “اجتماع الاطار المرتقب سيتم خلاله حسم الكثير من النقاط المهمة التي تمثل حاليا مثار جدل”.

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