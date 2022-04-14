إعادة تأهيل ملعب الميناء الأولمبي

إعادة تأهيل ملعب الميناء الأولمبي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكملت الكوادر المختصة في ملعب الميناء الأولمبي تجهيز وتهيئة أرضية الملعب لغرض زراعتها بالثيّل الطبيعي كي تكون جاهزة من حيث المرشات وغيرها وستكون الأرضية جاهزة 100% ومن جميع الجوانب بمدة أقصاها شهران فقط،وقال مدير ملعب الميناء الأولمبي ( ملعب الميناء سابقاً ) رحيم حلو حمد في تصريح للوكالة الرسمية ، ن ” ملعب الميناء الأولمبي سيكون جاهزاً وستكتمل نسبة الإنجاز فيه في الأول من شهر تموز المقبل، حيث أوشكت عملية إنجازه على النهاية”.واضاف حمد، أن” نسبة كبيرة وملموسة حدثت في تطور العمل، حسب جدول تقدم العمل المعد مسبقاً من حيث سياج الملعب والبوابات والأرضيات والسقوف والتي يجري العمل فيها بوتيرة متسارعة جداً لاسيما أن العمل قد قُسِّم بين شفتين نهاري وليلي”.

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