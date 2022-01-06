إعادة تعريف الإنسان

د. عبد الجبار الرفاعي

الإنسان ليس حيوانا ناطقا كما ينقل عن المعلم الأول أرسطو، والذي يريد به حيوانا عاقلا. هذا التعريف اختزل معرفة الإنسان وفهمه وأحكامه في العقل، بالمعنى القديم الذي ترسخ للعقل في الفلسفة اليونانية، على الرغم من أن كثيرا من سلوك الإنسان ومواقفه وكلماته لا تخضع للعقل بشكل ميكانيكي، لأنها مثلما تصدر عن العقل تصدر أيضا عن الأحكام الذهنية المسبقة والمصلحة والعاطفة واللاوعي والمتخيل. «كاتب هذه السطور أمضى سنوات عديدة من حياته في تدريس المنطق الأرسطي، حتى كاد يحفظه عن ظهر قلب، بعد أن انشغل بتدريسه 12 مرة متوالية».