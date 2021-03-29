بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت شركة “انتش كيب” لخدمات الشحن، الاثنين، إعادة تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس شمالي مصر.وقالت الشركة عبر حسابها على “تويتر”، أن “سفينة الحاويات العملاقة (إيفر جيفن) التي علقت في قناة السويس، أعيد تعويمها اليوم ويجري تأمينها”.وأظهر موقع تتبع السفن العالمية، نجاح مناورات الشد التي شاركت فيها 10 قاطرات، ما أدى إلى استقامة السفينة في المجرى الملاحي، ولأول مرة منذ جنوحها الثلاثاء الماضي.وأكدت هيئة قناة السويس المصرية من جهتها، “إعادة تعويم السفينة الجانحة بشكل شبه كامل”، مبينة أن “السفينة ستخضع لفحص أولي قبل إبحارها مجددا”.