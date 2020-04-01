إعدام 6 أبرياء من قبل ميليشيا تابعة للحشد في سجن آمرلي

إعدام 6 أبرياء من قبل ميليشيا تابعة للحشد في سجن آمرلي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب يحصل على معلومات بشأن مقتل (6) معتقلين على يد قوة ميليشياوية دخلت معتقل (آمرلي) قبل إطلاق سراحهم بيومين.وهم كل من  (محمد زيدان فاضل ،أحمد حمدان حسين ،عبدالله بلباس شهاب ،صباح كريم جاسم ،بدر حسين خضير ،ياسر محمد علي.) وأكد المركزفي بيان،إن هذه العملية الإجرامية هي جزء من  مسلسل دموي في ظل غياب القانون واستمرار دعم الحكومة للميليشيات في قتل الإبرياء وهم في داخل السجون . وطالب المركز المنظمات الدولية  ولجنة حقوق الإنسان النيابية في إجراء التحقيق والكشف عن هوية منفذي هذه العملية  المعروفين من قبل مسؤولي سجن آمرلي.

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