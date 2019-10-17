إعفاء أمريكي جديد للعراق بمواصلة استيراد الغاز والكهرباء من إيران

إعفاء أمريكي جديد للعراق بمواصلة استيراد الغاز والكهرباء من إيران
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعفت الولايات المتحدة العراق مرة أخرى من العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية ، مما سمح للعراق بمواصلة واردات الغاز والكهرباء من إيران لمدة أربعة أشهر أخرى.ونقل موقع أس بي غلوبال الامريكي المتخصص بالشؤون الاقتصادية عن المتحدث باسم الخارجية الامريكية قوله، إن ” الاستثناء يضمن قدرة العراق على تلبية احتياجاته من الطاقة على المدى القصير بينما يتخذ خطوات لتقليل اعتماده على واردات الطاقة الإيرانية”.وأضاف “نحن نشارك بانتظام مع الحكومة العراقية لدعم الإجراءات التي تعمل على تحسين استقلال العراق في مجال الطاقة”.وتابع الموقع أن هذا الاستثناء ” سيكون خامس اعفاء  من نوعه تصدره الولايات المتحدة للعراق منذ فرضت العقوبات على صادرات الطاقة الإيرانية قبل نحو عام. بعد اعفاء أولي مدته 45 يومًا ، أصدرت وزارة الخارجية اعفائين لمدة 90 يومًا على التوالي تلاه  اعفاء مدته 120 يومًا في حزيران الماضي”.يذكر إن واردات الغاز من إيران تولد ما يصل إلى 45 بالمائة من الطاقة الكهربائية المستهلكة في العراق والتي تبلغ 14000 ميجاوات. تنقل إيران 1000 ميجاوات أخرى مباشرة ، مما يجعلها مصدر طاقة لا غنى عنه لجارتها العربية. 

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