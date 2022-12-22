إعلام كردي:وزيرة المالية ترفض صرف 400 مليار دينار إلى الإقليم

إعلام كردي:وزيرة المالية ترفض صرف 400 مليار دينار إلى الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت معلومات نشرتها وسائل اعلام كردية، الخميس، أن وزيرة المالية، طيف سامي، لم توقع لغاية الان على صرف مبلغ الـ 400 مليار دينار لإقليم كردستان، الذي أقره مجلس الوزراء الأسبوع الماضي. وذكرت المعلومات أن “وزيرة المالية، طيف سامي،غير مستعدة حتى الآن للتوقيع على صرف الملبغ، كما أنها أبدت ملاحظات على القرار وعدته غير قانوني خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي”.ونقل الاعلام الكردي عن كيل وزارة المالية السابق، فاضل نبي، قوله إنه “تابع الموضوع في وزارة المالية يوم أمس، وأبلغ بأنهم لم يتخذوا أي إجراء لصرف المبلغ”.  وأضافـ، أن “الأمانة لمجلس الوزراء، وجهت كتاباً إلى وزارة المالية، بناء على ما أقره مجلس الوزراء، لصرف مبلغ الـ 400 مليار دينار لإقليم كردستان، لكن الوزارة لم تتخذ اي إجراء لتنفيذه”.   فاضل نبي أشار الى أنه “لا يمكن صرف هذا المبلغ دون توقيع وزيرة المالية، ولا يستطيع حتى رئيس الوزراء التوقيع على صرفه بدلاً عنها. ’

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