إقالة القيادي في تيار الحكمة محافظ ذي قار من منصبه لفشله وفساده

إقالة القيادي في تيار الحكمة محافظ ذي قار من منصبه لفشله وفساده
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- صوّت مجلس محافظة ذي قار، يوم الثلاثاء، بالأغلبية على اقالة  القيادي في تيار الحكمة المحافظ مرتضى الإبراهيمي. وقال مصدر من داخل حكومة ذي قار ، إن مجلس محافظة ذي قار، عقد اليوم جلسة مخصصة لاستجواب المحافظ مرتضى الإبراهيمي، وصوّت بالأغلبية على إقالته من منصبه. وكان مجلس محافظة ذي قار جنوبي العراق، قد عقد في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، جلسته المخصصة لاستجواب رئيس الحكومة المحلية المحلية في المحافظة مرتضى الابراهيمي. وافاد مصدر مطلع اليوم الثلاثاء، بتصويت مجلس محافظة ذي قار على عدم القناعة بأجوبة المحافظ مرتضى الإبراهيمي ،وقال المصدر، إن المجلس صوّت بأغلبية الحضور بعد القناعة بأجوبة المحافظ خلال جلسة الاستجواب. وعقد مجلس محافظة ذي قار جنوبي العراق، في وقت سابق من صباح اليوم الثلاثاء، جلسته المخصصة لاستجواب رئيس الحكومة المحلية المحلية في المحافظة  القيادي في تيار  الحكمة مرتضى الابراهيمي.وفشل مجلس محافظة ذي قار في الثامن من شهر كانون الثاني الجاري بعقد هذه الجلسة.وبعدها أعلن عضو مجلس محافظة ذي قار سلام الفياض، في مؤتمر صحفي ، عن تأجيل جلسة استجواب المحافظ مرتضى الأبراهيمي إلى الأسبوع الجاري.وكان مصدر في مجلس محافظة ذي قار، كشف في مطلع هذا الشهر، أن “14 عضواً من أصل 18 عضواً في مجلس المحافظة، صوتوا على استجواب المحافظ الإبراهيمي في المجلس، فيما امتنع أربعة أعضاء عن التصويت”.وأضاف في حينها، أن “الأسئلة الموجهة للمحافظ تتضمن خروقات مالية وإدارية في إدارته للمحافظة خلال فترة توليه للمنصب منذ مطلع العام الماضي”.وكان أعضاء مجلس النواب عن محافظة ذي قار قد طالبوا في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم باستبدال المحافظ مرتضى الإبراهيمي بسبب فساده وفشله.وعقد النواب الذين بلغ عددهم 19 نائباً، اجتماعاً لمناقشة واقع المحافظة، مشيرين إلى “فوضى إدارية وسوء إدارة في الملف الخدمي”، مما أدى إلى شعور بعدم الإنصاف لدى أبناء المحافظة، وطالبوا باستبدال “الإبراهيمي” بسبب “تفرده بالقرارات وغياب التعاون مع النواب”.

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