إقالة قاتل متظاهروا بابل رئيس مجلس المحافظة رعد الجبوري بدون إحالته للقضاء

إقالة قاتل متظاهروا بابل رئيس مجلس المحافظة رعد الجبوري بدون إحالته للقضاء
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الحلة/شبكة أخبار العراق- أقال مجلس محافظة بابل، الخميس، رئيس المجلس رعد الجبوري، ونائبه وأمين سر المجلس من مناصبهم.وقال مصدر مطلع ، إن “مجلس محافظة بابل، صوت على إعفاء رئيس مجلس محافظة بابل رعد الجبوري، ونائبه زهير الجوذري، وأمين سر المجلس، خلال الجلسة الطارئة برئاسة اكبر الاعضاء سناً استجابةً لمطالب المتظاهرين”.أدناه كتاب إعفاء الهيأة الرئاسية لمجلس محافظة بابل، “تلبية لمطالب أهالي بابل”، بإمضاء 18 عضوا، من أعضاء المجلس. 

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