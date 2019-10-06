إقالة محافظ بغداد فلاح الجزائري

إقالة محافظ بغداد فلاح الجزائري
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- صوت مجلس محافظة بغداد، اليوم الاحد، على اقالة المحافظ فلاح الجزائري.وافاد مصدر ، بأن مجلس محافظة بغداد، صوت اليوم الاحد، على قبول استقالة المحافظ فلاح الجزائري، وتكليف نائبه الاداري بمنصب المحافظ وكالة.

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