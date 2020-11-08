إقالة مدرب فريق الديوانية سعد حافظ

إقالة مدرب فريق الديوانية سعد حافظ
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلن نادي الديوانية الرياضي، اقالة مدرب فريقه الكروي سعد حافظ من منصبه.وذكر النادي في بيان مقتضب ، ان “الكابتن سعد حافظ اقيل من تدريب نادي الديوانية وتسمية مدرب جديد خلال الساعات القليلة المقبلة”.تجدر الاشارة الى ان حافظ تولى قيادة الفريق خلفاً للمدرب المقال حازم صالح، قبل انطلاق الدوري الممتاز.

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