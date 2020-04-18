إقبال:لن نسمح لحرامية سنة المالكي في إدارة ملف نينوى!

إقبال:لن نسمح لحرامية سنة المالكي في إدارة ملف نينوى!
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بغداد/شبكة أخبار العراق- رفض رئيس كتلة (الوطن أولاً) النائب محمد إقبال الصيدلي، السبت، التدخلات السياسية والادارية المشبوهة التي تمارسها بعض الجهات السياسية من تحالف القوى والمحور في ملف نينوى والتحكم في دوائرها، مؤكدا عدم السماح بتحويل نينوى الى سوقٍ للمتاجرة والنخاسة.واستغرب الصيدلي في بيان ، إن “سلوك بعض القيادات السياسية من خارج نينوى بالتعاون مع برلمانيين منها لجعل ملف نينوى مشاعاً وساحة للمساومات مستغلةً ضعف الحكومة الاتحادية وانشغالها بين الاستقالة وتصريف الاعمال”، مضيفا بالقول: “عيوننا ترصدكم ونحن نجمع الملفات والوقائع لتكون امام الجهات المختصة والرأي العام”.وطالب الصيدلي بـترك المساحة الكافية لأهلها من اجل اتخاذ قراراتهم لان نينوى اكبر من الجميع”، مشددا على ان “نينوى واهلها معروفون بولائهم لمحافظتهم ولن يسكتوا على هذا الوضع المشوه وسيصدروا احكامهم قريبا على كل من اساء لمحافظتهم او جعلها سوقا للمتاجرة والنخاسة”. 

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