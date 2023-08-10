إلقاء القبض على تاجر مخدرات من منتسبي الحشد شمالي بغداد

إلقاء القبض على تاجر مخدرات من منتسبي الحشد شمالي بغداد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت الشرطة الاتحادية، اليوم الخميس، الإطاحة بتاجر مخدرات من منتسبي الحشد الولائي بحوزته أكثر من كيلو غرام من مادة الكرستال المخدرة وقنابل يدوية وأسلحة وعملة نقدية أجنبية ومحلية مزورة في منطقة الحسينية شمالي بغداد.وقالت في بيان، إن ضربات موجعة ومتتالية لمتاجري المخدرات تنفذها قوات الشرطة الاتحادية بإسناد الجهد الاستخباري، إذ تمكنت قوة من اللواء الـ20 الفرقة الخامسة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء ، من إلقاء القبض على احد المتهمين المتاجرين بالمخدرات في منطقة الحسينية ببغداد والمطلوب وفق أحكام المادة 28 (مخدرات).

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