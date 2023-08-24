إنضمام (6)دول من ضمنها عربية إلى مجموعة بريكس

إنضمام (6)دول من ضمنها عربية إلى مجموعة بريكس
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انضمت ست دول جديدة إلى مجموعة بريكس المؤلفة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، على ما أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل بامابوزا الخميس خلال قمة للمجموعة في غوهانسبورغ.وتلتحق كل من الإمارات العربية المتحدة والسعودية ومصر والأرجنتين وإثيوبيا وإيران اعتبارا من الأول من يناير 2024 بمجموعة الدول الناشئة الساعية إلى تعزيز نفوذها في العالم.وأصبح قوام مجموعة بريكس 11 دولة بعد الإضافة الأخيرة التي تكونت من 6 دول إضافة للخمسة دول المؤسسة.

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