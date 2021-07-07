إنطلاق أعمال الاجتماع الدولي الـ 16 حول سوريا في العاصمة الكازاخية

إنطلاق أعمال الاجتماع الدولي الـ 16 حول سوريا في العاصمة الكازاخية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انطلقت صباح اليوم الاربعاء، أعمال الاجتماع الدولي الـ 16 حول سوريا بموجب صيغة أستانا في العاصمة الكازاخية نور سلطان.ويشارك في الاجتماع وفد حكومي سوري برئاسة أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين الذي وصل إلى نور سلطان مساء أمس.كما تشارك في أعمال الاجتماع وفود البلدان الضامنة لمسار أستانا وهي روسيا وإيران وتركيا، حيث يترأس الوفد الروسي المبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية الكسندر لافرنتييف والوفد الإيراني برئاسة كبير مساعدي وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي، بينما يترأس الوفد التركي نائب وزير الخارجية سيدات أونال.وتشارك بصفة مراقب وفود من لبنان والأردن والعراق على مستوى السفراء، ووفد الأمم المتحدة برئاسة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون.وإلى جانب النقاط الأساسية التي بحثتها جميع اجتماعات أستانا السابقة وهي مواصلة مكافحة الإرهاب، ومسألة عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم وإنهاء الوجود اللاشرعي للقوات الأجنبية وبينها القوات الأمريكية والتركية على الأراضي السورية، يتضمن جدول أعمال الاجتماع الحالي تطورات الأوضاع بسوريا والعملية السياسية والوضع الميداني والمساعدات الإنسانية، إضافة إلى بحث الوضع الاقتصادي والاجتماعي والوضع الصحي المرتبط بانتشار وباء فيروس كورونا وآفاق استئناف عمل لجنة مناقشة الدستور في جنيف.يذكر أن الاجتماع السابق الخامس عشر ضمن صيغة أستانا جرى في مدينة سوتشي الروسية على سواحل البحر الأسود يومي السادس عشر والسابع عشر من شباط الماضي وكان من المقرر عقد الاجتماع الحالي السادس عشر في أيار الماضي ولكن تم إرجاؤه بسبب طفرة في انتشار وباء فيروس كورونا في كازاخستان. 

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