إنطلاق اعمال مؤتمر المياه برعاية وزير التخطيط

إنطلاق اعمال مؤتمر المياه برعاية وزير التخطيط
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة التخطيط، السبت، انطلاق اعمال مؤتمر المياه الذي نظمته وزارة الموارد المائية.وذكرت وزارة التخطيط، في بيان ، أن “وزير التخطيط، خالد بتال النجم، افتتح اليوم، نيابة عن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي اعمال مؤتمر المياه الذي نظمته وزارة الموارد المائية، في بغداد ويستمر لمدة يومين”.وأضاف البيان، أن “الوزير رحب في كلمته الافتتاحية،  بالمشاركين في المؤتمر، من السفراء وممثلي السلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية العاملين في العراق”.وقال وزير التخطيط، بحسب البيان، إن “ارض وادي الرافدين، شهدت نشوء اولى الحضارات على ضفاف نهري دجلة والفرات، منذ الاف السنين، حيث اتقن العراقيون  هندسة الري، وبنوا السدود لدرء مخاطر الفيضانات  وأقاموا الخزانات، وابتكروا طرق الري المختلفة”.ولفت الوزير، إلى أن “هذا المؤتمر يمثل حدثا علميا وتنمويا مهما، يأتي بعد زيارة قداسة البابا فرانسيس الأول، وما يشهده العراق من تحديات كبيرة، أهمها الأزمة الصحية المتمثلة بجائحة كورونا وتداعياتها، وتحديات المياه والتحذيرات المتزايدة من أزمة مياه في العالم بنحو عام، ومنطقتنا بشكل خاص، اضافة إلى التحديات الأمنية”.وأعرب الوزير، عن ثقته “بنجاح المؤتمر”، داعيا المشاركين فيه إلى “العمل من اجل تحويل التحديات إلى فرص، تسهم في المحافظة على المياه، واستدامتها من اجل المحافظة على حقوق الأجيال القادمة، وندعو ايضا لتحقيق الإنصاف المساواة في توزيع المياه”.

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