إنطلاق الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى

إنطلاق الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى
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بغداد/شبكة أخبار العراق- تستمر منافسات دوري الدرجة الاولى للموسم الحالي ٢٠١٨-٢٠١٩ ، حيث تنطلق الجولة الرابعة يومي الجمعة والسبت المقبلين.وستلعب المجموعة الاولى والثانية يوم الجمعة، وستجمع المباراة الاولى بدر  العراق مع فريق جسر ديالى في ملعب الغزالية، فيما يلاقي المصافي فريق الحرية في ملعب الاول، والسياحة يواجه الخطوط في ملعب الاعراس، ويبقى فريق النصر والسلام في الانتظار.وسيلتقي في المجموعة الثانية فريق السكك مع فريق الإصلاح في ملعب السكك، ويضيف ملعب التاجي مباراة فريقي التاجي والمرور، وملعب الكاظمية سيكون مسرحا لمباراة الكاظمية والجيش، بينما يبقى فريق المهندسين بالانتظار.علما ان جميع المباريات ستقام عند الساعة الثانية ظهرا من يوم الجمعة.ويضيف ملعب التاجي مباراة فريقي الاتصالات والإسكان في المجموعة الثالثة، ويلتقي فريق الشعلة على ملعبه مع فريق آليات الشرطة، وتختم لقاءات المجموعة الثالثة بلقاء فريقي الفتح وحيفا في ملعب فلسطين.اما في المجموعة الرابعة فسيتبارى في المباراة الاولى للمجموعة الرابعة لحساب الدور الرابع فريقا شباب العدل والجنسية، وبلادي يواجه العدالة في ملعب منتدى الزعفرانية، ويلاعب فريق الأثير فريق المحمودية في ملعب جامعة بغداد.تجدر الاشارة إلى أن المباريات ستقام في الساعة الثانية من يوم السبت المقبل.

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