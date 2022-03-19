إنطلاق بطولة العراق الدولية للناشئات والشابات بكرة الطاولة في السليمانية

إنطلاق بطولة العراق الدولية للناشئات والشابات بكرة الطاولة في السليمانية
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السليمانية/ شبكة أخبار العراق- انطلقت بمحافظة السليمانية في إقليم كردستان، بطولة العراق الدولية للناشئات والشابات بكرة الطاولة.وقال الأمين المالي للجنة الأولمبية أحمد صبري في بيان ، ان “اللجنة الأولمبية، وبتوجيه من رئيس مكتبها التنفيذي الأستاذ رعد حمودي رصدت مبلغاً مالياً لدعم البطولة سعياً للمساهمة في نجاحها وإظهارها بالشكل المطلوب”.وأضاف صبري ان “ما حققه الاتحاد العراقي للطاولة من نجاح بائن على صعيد التنظيم يعد فخراً للرياضة العراقية ولاتحاد اللعبة، لا سيما وان المشاركة الدولية في هذه البطولة كانت مميزة حيث تجاوزت خمسة عشر منتخباً”.من جهته اكد مدير المنتخبات الوطنية في الاتحاد المركزي لكرة الطاولة حكمت جواد ان “العراق شارك في هذه البطولة بخمسة فئات للاناث بأعمار (١٠ – ١٩) عاماً مشيراً الى ان منافساتها تشكل إختباراً أولاً للاعبات إذ تفتقر أغلبهن للخبرة والمشاركة الدولية”.ونوّه جواد الى ان “اتحاد اللعبة بصدد عمل تقييم فني لجميع اللاعبين المشاركين في هذه البطولة من البنين والبنات للتركيز على مشروع البطل الأولمبي الذي يحتم علينا دقة الاختيار”.وأوضح ان “جميع اللاعبين المشاركين في بطولة العراق الدولية لكرة الطاولة هم مصنفين دوليا وهذا اضاف قوة للبطولة من الناحية الفنية كما اننا ولاول مرة نلعب في بلدنا بطاولات حديثة وأرضية عالمية لذلك يستحق القائمون على اتحاد اللعبة كل الشكر والعرفان لما بذلوه من أجل تطوير اللعبة في العراق”.وتقام البطولة بمشاركة أكثر من ستين لاعبة مثلن منتخبات (سوريا، باكستان، ايران، مصر، لبنان، فلسطين، الأردن، والبلد المضيف العراق). 

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