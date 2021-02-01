إنطلاق جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف

إنطلاق جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- انطلقت أولى جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي، اليوم الاثنين، بمدينة جنيف السويسرية، للنظر في قائمة المرشحين لعضوية المجلس الرئاسي في البلاد، بحضور المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز.وقال عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي محمد الرعيض، في تصريحات صحفية، إنّ “جلسة اليوم مخصصة للنظر بقائمة المرشحين لعضوية المجلس الرئاسي الليبي”.ولفت إلى انه “ربما يجري اليوم التصويت عقب طرح برامج المرشحين، من خلال تقديم كل إقليم (عددها 3) مرشحاً واحداً شرط حصوله على 70% من أصوات ممثلي إقليمه، ولكن قد لا يتحقق ذلك، ما يستدعي اللجوء إلى نظام القوائم”.من جهتها ثمّنت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز، في كلمتها، “حرص الأطراف الليبية على العمل معاً لتجاوز الخلافات”، آملة “تشكيل حكومة مؤقتة مكونة من أبناء ليبيا بعيداً عن المصالح الضيقة”.وشددت ويليامز على “ضرورة التزام جميع الأطراف بأجندة الانتخابات، وتوحيد مؤسسات الدولة في ليبيا، وإخراج جميع المقاتلين الأجانب منها”.وأشارت المبعوثة الاممية، إلى أنّ “المرشحين للمجلس الرئاسي يمثلون كافة الأطياف الليبية، وقد تعهدوا بمدنية الدولة ورفض التدخلات الخارجية”.وبينت أن “أمام الليبيين فرصة لاختيار سلطة تنفيذية موحدة”، متعهدة بأن تبذل الأمم المتحدة جهوداً “لضمان احترام المجتمع الدولي للقرارات التي سيتم اتخاذها”. 

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