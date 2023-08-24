بالوثيقة..إنهاء تكليف (7) مدراء عامين والبديل من الأحزاب حسب المحاصصة

بالوثيقة..إنهاء تكليف (7) مدراء عامين والبديل من الأحزاب حسب المحاصصة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء، قراراً بإنهاء تكليف 7 مدراء عامين في عدد من الوزارات.وبحسب وثيقة صادرة من الأمانة بتاريخ (20 آب 2023)، فإنه “تقرر إنهاء تكليف 7 مدراء عامين في عدد من الوزارات”.

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