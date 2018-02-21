إنهاء وتعيين 5 مدراء جدد في مفوضية الانتخابات

إنهاء وتعيين 5 مدراء جدد في مفوضية الانتخابات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اصدرت مفوضية الانتخابات، امراً ادارياً بانهاء تكليف وتعيين 5 مدراء جدد لمكاتب مفوضية الانتخابات في بعض المحافظات.مذيلة بتوقيع رئيس الادارة الانتخابية رياض البدران، معنونة بـ”امر اداري 1107″، بتاريخ الامس 20/2/2018، نصت على “انهاء تكليف مدير عام مكتب انتخابات محافظة واسط صلاح حسن جبر، وتكليف ناصر كاظم جبر بادارة المكتب”.كما نصت ايضا على “انهاء تكليف مدير عام مكتب انتخابات محافظة كركوك قيس محمد خورشيد وتكليف عماد ولي احمد بادارة المكتب، بالاضافة الى انهاء تكليف مدير عام دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية سعد مظلوم العبدلي وتكليفه بادارة مكتب انتخابات محافظة المثنى”.ونصت ايضا على: “تكليف عبد الله فاضل حسين العامري، الموظف في معهد التثقيف الانتخابي بادارة دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية، كما تم تكليف علاء عبد عودة المدير العام في المفوضية بادراة مكتب انتخابات محافظة ذي قار، فضلا عن انهاء تكليف مدير عام مكتب انتخابات محافظة الانبار محمد صديد تركان، وتكليف سعد ناجي علوان معاون مدير عام دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات بادارة مكتب انتخابات الانبار”.

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