إيران:أكثر من (100) مليون دولار قيمة صادراتنا للعراق من منفذ واحد خلال الشهر الماضي

إيران:أكثر من (100) مليون دولار قيمة صادراتنا للعراق من منفذ واحد خلال الشهر الماضي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مدير جمارك محافظة ايلام الايرانية “سهراب كمري”، أن صادرات سلع بلاده من معبر مهران الحدودي الى العراق بلغت أكثر من 200 ألف طن بقيمة مالية تصل الى قرابة 100 مليون دولار أمريكي.وقال كمري في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية رسمية، إنه اعتبارا من بداية السنة الايرانية التي تبدأ من 21 آذار/مارس ولمدة شهر كامل أي لغاية 21 نيسان/أبريل الجاري تم تصدير أكثر من 218 ألف طن من السلع المختلفة بقيمة مالية تجاوزت 92 مليون دولار.وأضاف انه خلال هذا الشهر ارتفع معدل إصدار رخص التصدير الى 565% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2023.ووفقا للمسؤول الجمركي الايراني،.

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