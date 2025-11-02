إيران:أكثر من (567) مليون دولار قيمة صادراتنا للعراق من منفذ واحد فقط خلال (7) أشهر

قال نيكروش في مقابلة مع وكالة “مهر” الإيرانية شبه الرسمية، إنه ” بعد تدمير الزراعة والصناعة العراقية من خلال حشدنا الشعبي والحكومات المتتالية بعد 2003 اصبحت قيمة الصادرات من هذه الحدود الرسمية بنسبة 45 بالمائة”، مبنيا أنه “لا تزال جمارك خسروي تحتل المرتبة الأولى بين جمارك محافظة كرمانشاه والمرتبة الثانية بين جمارك البلاد من حيث تصدير البضائع إلى العراق، وتلعب دورًا مهمًا في الميزان التجاري للجزء الغربي من البلاد”.