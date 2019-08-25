إيران:أمريكا وإسرائيل لا تملكان الجرأة على استهداف قواتنا في العراق وسوريا

إيران:أمريكا وإسرائيل لا تملكان الجرأة على استهداف قواتنا في العراق وسوريا
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بغداد/شبكة أخبار العراق- نفى امين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، الأحد، المزاعم الاسرائيلية التي تحدثت عن قصف مواقع إيرانية في العراق.وأكد رضائي في تصريحات نشرتها قناة “العالم” ، إنه لا صحة لمزاعم الكيان الاسرائيلي باستهداف المواقع الايرانية في سوريا والعراق.وأضاف أن “المدافعين في سوريا والعراق سيردون قريبا على العدوان الصهيوني”، مشيرا إلى أن “اسرائيل وأميركا لا تملكان الجرأة على مهاجمة المواقع الايرانية”.

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