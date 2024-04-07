إيران:الربط السككي مع العراق “لنقل البضائع” وصولا إلى سوريا سيخدم مشروعنا الثوري

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مصدر سياسي كردي:حزب طالباني أبدى مرونة في التناوب على منصب محافظ كركوك
السوداني:حكومتي أكملت متطلبات العمل الدستوري في مؤسسات الدولة
أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
مصدر مطلع: قريبا استئناف تصدير النفط من الإقليم عبر ميناء جيهان التركي
دولة القانون:الأمريكان لايستغنون عن ” استشارة “المالكي!
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أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
مصدر مطلع: قريبا استئناف تصدير النفط من الإقليم عبر ميناء جيهان التركي
رشيد يعبر عن سعادته للتوصل إلى “حل رواتب موظفي الإقليم”وفق الرغبة البارزانية
اليوم..استقرار في أسعار صرف الدولار
توقيع عقد مع الكويت لامرار حركة الاتصالات الدولية الى اوروبا عبر العراق
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نائب:صرف رواتب موظفي الإقليم خلافا لقرار المحكمة الاتحادية هي “عربون زيارة السوداني إلى واشنطن”
دعاية هوائية ..حزب الدعوة:السوداني “سيفرض شروطه على بايدن” لإخراج قواته من العراق!!
إيران تثمن دور السوداني في نمو التجارة الإيرانية تجاه العراق بنسبة 30% لعام 2023
النزاهة:إلقاء القبض على مدير مصرف التنمية في ميسان لإختلاسه أكثر من (6) مليارات دينار
النزاهة النيابية:المصرف العراقي للتجارة خسر (215) مليون دولار بسبب فساد إدارة البنك
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