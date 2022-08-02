إيران:السيستاني سيحل الأزمة العراقية

إيران:السيستاني سيحل الأزمة العراقية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق وزير الخارجية الايراني، امير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، على التطورات السياسية في العراق.وقال عبد اللهيان، في مؤتمر صحفي، بحسب وكالة “ارنا” الايرانية، “يتحلى القادة العراقيون بالكفاءة والبراعة اللازمة لحل المشاكل والأزمات في بلادهم”.واضاف، أن “اندلاع أي صراع داخل العراق هو الخط الأحمر للحكومة العراقية”، معتبرا “دور المرجعية الدينية وتضامن ووحدة القادة السياسيين من أهم العوامل للتغلب على مشاكل العراق الداخلية”.

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