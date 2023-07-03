إيران:العراق أفرج عن (10)مليارات دولار وسنجعل منه سوقا لبضائعنا ورئتنا الاقتصادية

إيران:العراق أفرج عن (10)مليارات دولار وسنجعل منه سوقا لبضائعنا ورئتنا الاقتصادية
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس غرفة التجارة العراقية الإيرانية يحيى آل اسحاق، اليوم الاثنين، ان العراق أفرج عن مبلغ 10 مليارات دولار، ونقل هذا المبلغ لبنك TBI لاستخدامه في عمليات شراء غير خاضعة للعقوبات مثل السلع الأساسية والأدوية.وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن رئيس غرفة التجارة العراقية الإيرانية يحيى آل اسحاق، أعلن ان العراق أفرج عن مبلغ 10 مليارات دولار، ونقل هذا المبلغ لبنك TBI لاستخدامه في عمليات شراء غير خاضعة للعقوبات مثل السلع الأساسية والأدوية.وأضاف، ان القطاع الخاص ليس لديه مشكلة في الحصول على أمواله من العراق. ديوننا من العراق تتعلق بشكل أساسي بالمؤسسات الحكومية وديون الغاز والكهرباء.وأشار المسؤول الذي كان يتحدث، اليوم الاثنين لجمع من التجار الايرانيين وممثلي وزارة الخارجية الايرانية، الى العلاقات التجارية بين طهران وبغداد، معتبرا اياها بأنها فرصة شبه ذهبية.وتابع: ان مجموعة متطلبات كلا البلدين هي بشكل تعتبر فرصة العلاقات التجارية بينهما استراتيجية وضرورية حيث أنها تضمن مصالح كلا الشعبين الايراني والعراقي.وأضاف: اننا نعيش في ظروف خاصة في العالم والمنطقة، والثابت لدينا هو متابعة المصالح الوطنية واغتنام الفرص التجارية في العراق.وأكد “آل اسحاق ” أن بلوغ مستوى التجارة مع هذا البلد 20 مليار دولار أمر ممكن خلال الاعوام القلائل المقبلة، خاصة وان التبادل التجاري بينهما قد تجاوز حدود 10 مليارات دولار.وأعرب عن امله بأن يستطيع القطاع الايراني الخاص من رفع هذه النسبة الى 10 و 11 مليار دولار خلال العام المقبل، دون الأخذ بعين الاعتبار صادرات الغاز والكهرباء والخدمات التقنية والهندسية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *