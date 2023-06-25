إيران:العراق سدد كافة ديون الغاز

إيران:العراق سدد كافة ديون الغاز
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال نائب وزير النفط الإيراني ماجد شجيني، اليوم الاحد، إن العراق سدد كافة ديون الغاز الطبيعي لإيران.وقالت وكالة أنباء “شانا” الإيرانية الحكومية نقلاً عن شجيني، ان “العراق سدد كافة ديون الغاز الطبيعي لإيران، لكن لا نزال غير قادرين على الاستفادة من الأموال”، بسبب “مشكلة في تحويل الأموال من بنك التجارة العراقي إلى إيران”.يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الخارجية العراقية في يونيو الجاري، عن “ترتيبات جوهرية” مع الولايات المتحدة، بشأن التنازل عن العقوبات، التي منعت العراق من دفع نحو 2.7 مليار دولار مستحقة لطهران مقابل الشحنات، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.وفي محاولة للضغط على العراق الغني بالنفط لسداد مستحقاته، قطعت إيران مرارًا إمدادات الغاز والكهرباء عن بغداد، التي تتعرض لانقطاع يومي للتيار الكهربائي يزداد سوءًا خلال الصيف.وتصدر طهران سنوياً 4 آلاف ميغاواط كهرباء إلى العراق، وخلال مارس الماضي، سمحت الولايات المتحدة للعراق بتسديد نصف مليار دولار، من مجموع المستحقات الإيرانية لديه، والبالغة نحو 18 مليار دولار، وفق الأمين العام لغرفة التجارة الإيرانية العراقية حميد حسيني حينها.

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