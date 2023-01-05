إيران:العراق في مقدمة الدول المستوردة لبضاعتنا

إيران:العراق في مقدمة الدول المستوردة لبضاعتنا
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن المتحدث باسم الحكومة الايرانية، علي بهادري جهرمي، الخميس، أن قيمة صادرات البلاد غير النفطية بلغت أكثر من 43 مليار دولار خلال الاشهر التسعة الماضية.وقال جهرمي في حديث صحفي: منذ بداية العام الحالي (العام الايراني بدأ في 21 آذار/مارس 2022) وحتى العاشر من الشهر الايراني العاشر (31 كانون الاول/ديسمبر)، بلغت قيمة صادرات البلاد غير النفطية 43 مليارًا و 88 مليون دولار مسجلا زيادة قدرها أكثر من 19٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.والعراق في مقدمة الدول المستوردة للبضائع الإيرانية.

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