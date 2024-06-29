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السوداني يطلق حزمة مشاريع في مدينة الأعظمية
الإتصالات النيابية:شركة كورك ترفض دفع ديونها لضعف الحكومة
حركة التغيير:حكومة الإقليم تفقد سيطرتها على 75% من مناطق محافظة دهوك بسبب الاحتلال التركي
النزاهة النيابية:زعماء الأحزاب المتنفذة حماة الفساد
إيران:العراق قائد المقاومة الإسلامية في لبنان وسوريا واليمن
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منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
رايتس ووتش:الإعدامات الجماعية في ظل حكومة السوداني الإطارية جرائم إنسانية
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السوداني:حقوق الإنسان “محترمة” في ظل حكومتنا الإطارية بدليل الإعدامات الجماعية !!!!
مصدر أمني كردي:مخابرات البارزاني من اغتالت زوج النائبة فيان صبري
مصدر أمني:شرطة ديالى تعتقل عدداً من الشباب المتظاهرين السلميين جراء إنعدام الخدمة الكهربائية
مصدر أمني:الحشد الشعبي وراء حرائق البلد
المخدرات النيابية:(60) ألف تاجر مخدرات ومتعاطي خلال أقل من سنتين
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