إيران:العلاقة الروحية الجهادية بين حكومتي العراق وإيران من أهم مخاوف إدارة ترامب

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء عبد الرحيم موسوي، ومستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاقية الأمنية الموقعة بين إيران والعراق، وتعزيز مستوى التعاون العسكري والسياسي والاقتصادي بين البلدين .وقال موسوي خلال استقباله القيادي في منظمة بدر الإيرانية مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، بحسب وكالة “ارنا” الإيرانية الرسمية، إن العلاقات بين الحكومتين العراقية والإيرانية، من أهم مخاوف الأميركيين ولقد أدرك الأعداء جيدا آثار وبركات هذه الرابطة”.وأشار موسوي إلى المخطط الأميركي لاحتلال العراق، قائلا: “لو لم تشن الاعتداءات الأخيرة للكيان الصهيوني والولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لربما لم تكن نوايا الولايات المتحدة للسيطرة على الأجواء والأراضي العراقية واضحة للجميع”، مشددا على “ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاقية الأمنية بين البلدين”.من جانبه أكد الأعرجي خلال اللقاء، أنه “لا يمكن لأحد المساس بالعلاقات الخاصة والعميقة بين الحكومتين العراقية والإيرانية”.

