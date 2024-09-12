إيران:القطار الإيراني سيصل إلى سوريا من خلال سكة الحديد العراقية لنقل “البضائع وأخرى”

إيران:القطار الإيراني سيصل إلى سوريا من خلال سكة الحديد العراقية لنقل “البضائع وأخرى”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت وزيرة الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية فرزانه صادق، اليوم الخميس (12 أيلول 2024)، بان القطار الإيراني سيمر من خلال 15 محافظة عراقية وصولا إلى سوريا وتركيا ، وقد جاء الربط السككي مع العراق لخدمة الاقتصاد الإيراني والعسكري والأمني ، وسيختصر الكثير من المسافات  وتقليل كلف النقل ، وأكدت الوزيرة أن ما قدمته حكومتنا في العراق  هي تنفيذا وتفاعلا مع المشروع الإيراني الكبير .

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