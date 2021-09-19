إيران:الكاظمي “وافق” على زيادة حجم صادراتنا للعراق بقيمة (190) مليار دولار سنوياً

إيران:الكاظمي “وافق” على زيادة حجم صادراتنا للعراق بقيمة (190) مليار دولار سنوياً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية العراقية في البرلمان الإيراني، مجتبى يوسفي، الاحد، عن توفر امكانية تصدير خدمات فنية وهندسية ايرانية الى العراق بقيمة 50 مليار دولار سنويا.وقال يوسفي في تصريح أوردته وكالة الانباء الإيرانية الرسمية “ارنا” انه بناء على توقعات ودراسات الخبراء فان الامكانية متوفرة لتصدير خدمات فنية وهندسية ايرانية الى العراق في مجال الطاقة فقط (بناء محطات الكهرباء) وتطوير حقول النفط تصل الى 50 مليار دولار سنويا.واشار الى الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى ايران الاسبوع الماضي والتوافقات الحاصلة خلال الزيارة وقال: تمت خلال الزيارة مناقشة عدة قضايا اهمها تطوير العلاقات الاقتصادية حيث ان لنا امكانية التبادل التجاري والاستثماري مع العراق حتى مستوى 190 مليار دولار سنويا في حين يبلغ الرقم حاليا 12.5 مليار دولار وهو رقم ضئيل مقارنة مع الطاقات الكبيرة المتاحة.وتابع، أن ايران يمكنها المشاركة بصورة فاعلة في اعادة بناء البنى التحتية في العراق، مبينا ان احدى هذه البنى التحتية تتمثل في انشاء خط سكك الحديد “شلمجة –البصرة” الذي يمكنه ان يشكل بداية وفصلا جديدا في تنمية وتعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.واشار الى ابرام اتفاقية تنفيذ مشروع سكك الحديد “شلمجة-البصرة” قبل عدة اشهر ومن ثم مصادقة الحكومة الايرانية عليه وقال: ان العمليات التنفيذية لهذا المشروع ستبدا قريبا بعد انتظار دام 18 عاما.وأوضح يوسفي، أنه ليست هنالك اي عقبة امام تنفيذ هذا المشروع، مؤكدا انه بناء على عزم الحكومة العراقية فانه ينبغي الان ان ندخل المرحلة التنفيذية لهذا المشروع البنيوي.

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