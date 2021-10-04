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وزارة التخطيط تحذر من ارتفاع نسبة التضخم في العراق
القضاء يشكل لجان قضائية لتلقي الشكاوى من قبل الأمنية الانتخابية
التيار الصدري:المناصب في حكومتنا القادمة ستوزع وفقاً للمحاصصة
إيران:بوجود حشدنا الشعبي وزعماء القوى الشيعية سنرفع صادراتنا للعراق إلى 35 مليار دولار سنوياً
مفوضية الانتخابات تدعو الناخبين إلى إستلام بطاقاتهم الانتخابية
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وزارة التخطيط تحذر من ارتفاع نسبة التضخم في العراق
إيران:بوجود حشدنا الشعبي وزعماء القوى الشيعية سنرفع صادراتنا للعراق إلى 35 مليار دولار سنوياً
نائب كردي:استمرار عمليات التهريب في منافذ الإقليم
المالية النيابية:إقرار قانون موازنة 2022 سيتأخر
وزير النفط:وصول سعر النفط لسعر 100 دولار للبرميل لن يكون مستداما
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التعددية الحزبية في الإقليم ظاهرة ايجابية لتغيير الواقع السياسي
تجارة الأسلحة في العراق برعاية ميليشيا الحشد والأمن الوطني
الكاظمي لايستطيع إيقاف استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية من قبل الأحزاب
الكاظمي والتيار الصدري وحيتان الفساد وراء إنهيار المنظومة الكهربائية
انعدام الشفافية في الإيرادات المالية ..وزارة النفط أنموذجاً
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- متابعات خاصة
البرامج الانتخابية في العراق عبارة عن” شراء ذمم وتوزيع سندويشات فلافل وبطانيات”
الأحزاب من مصادر تمويل ميليشيا الحشد بعد المخدرات والدعارة وصالات القمار
في عراق الفوضى,,مرشحين للانتخابات مرتبطين بحزب العمال الكردستاني الإرهابي عن دائرة سنجار
حكومة الكاظمي متورطة بقتل النشطاء لحمايتها للجهات المنفذة
المستعمرات الإيرانية العراق وسوريا ولبنان واليمن في ” ظلام دامس”
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