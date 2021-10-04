إيران:بوجود حشدنا الشعبي وزعماء القوى الشيعية سنرفع صادراتنا للعراق إلى 35 مليار دولار سنوياً

إيران:بوجود حشدنا الشعبي وزعماء القوى الشيعية سنرفع صادراتنا للعراق إلى 35 مليار دولار سنوياً
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس منظمة التنمية التجارية الايرانية علي رضا بيمان باك،الأثنين، استهداف رفع الصادرات السلعية غير النفطية للعراق الى 35 مليار دولار في غضون السنوات الاربع القادمة.وقال باك في اجتماع مع رؤساء الغرف التجارية وعدد من المصدرين وبحضور وزير التجارة والصناعة والمعادن الإيراني، إن المنظمة والوزارة تعملان على رفع الصادرات للعراق الى مستوى 35 مليار دولار بحكم وجود حشدنا الشعبي وزعماء القوى الشيعية المتنفذة وتوسيع نطاق الصادرات غير النفطية وتعزيز العلاقات مع دول الجوار واصلاح الموازين التجارية والتصديرية وتنسيق السياسات التجارية وتلك المتعلقة بالنقد الاجنبي فضلا عن زيادة التنافسية الصناعية وتكميل سلسلة التوريد والقيمة.ولفت الى أن وبحسب دارسات أعدتها منظمة التنمية التجارية الايرانية، ثمة امكانية تصدير 100 مليار دولار من السلع الى اسواق الدول المستهدفة، وقد تم التخطيط لهذا الغرض بحسب الاولويات والمزايا الموجودة لهذه الاسواق.

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