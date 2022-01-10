إيران:حجم صادراتنا للعراق عبر منفذ”الشيب”أكثر من (82) مليون دولار خلال (9) الماضية

بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن حاكم مدينة دشت آزادكان في محافظة خوزستان (جنوب غرب ايران)، حميد سيلاوي، اليوم الاثنين، عن زيادة في صادرات السلع الايرانية الى العراق عبر معبر جذابه الحدودي(الشيب في ميسان) بنسبة 266 بالمائة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري الايراني (بدا في 21 مارس 2021).وأضاف سيلاوي، بحسب وكالة (إرنا) الإيرانية، انه تم تصدير 82 مليونا و 306 ألف دولار من البضائع غير النفطية إلى العراق عبر معبر جذابه التجارية خلال الاشهر الـ9 الماضية ما يظهر زيادة بنسبة 266 في المائة مقارنة مع الفترة المماثلة للعام الماضي.واوضح انه خلال هذه الفترة تم تصدير 316 الف و161طن من البضائع بما فيها الخضروات والفواكه والمواد الغذائية والمنتجات المائية ومواد البناء والسلع المنزلية والميكانيكية إلى العراق من جمارك جذابه، والتي شهدت نموا بنسبة 448 بالمائة في الوزن مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.واشار الى أن حجم البضائع المصدرة من حدود جذابة في نفس الفترة من العام الماضي كانت 57 الفا و681طن بقيمة 22 مليونا و 468 ألف دولار.يشار إلى أن العمل في منفذ “جذابه” الحدودي، بدأ في عام 2009، وتم تخصيصه لاجتياز الزائرين، ونقل شحنات السلع والبضائع وتقديم الخدمات لرجال الأعمال في البلدين.