إيران:حذرنا العراق بعدم استخدام أراضيه لاستهداف أمننا!!!

إيران:حذرنا العراق بعدم استخدام أراضيه لاستهداف أمننا!!!
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بينت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، ان “طهران حذرت العراق عدة مرات من استخدام قوات أجنبية أراضيه قاعدة لمهاجمتها”.وذكرت الخارجية الايرانية في بيان ، لقد “حذرنا المسؤولين العراقيين سابقا من أننا لن نقبل أن يكون العراق مركزا لتهديد أمننا ومصالحنا”.فيما دعت الخارجية الايرانية بحسب البيان، الى ضرورة منع العراق استخدام أراضيه لتهديد الأمن والاستقرار في بلادها”.وفي سياق منفصل شهدت المحادثات في فيينا توقف مؤقت ووصول المفاوضات إلى طريق مسدود، فيما تحتاج الجولة النهائية من المفاوضات إلى اتخاذ واشنطن القرار السياسي اللازم.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *