إيران:حكومتنا الإطارية برئاسة السوداني بوابتنا للدول العربية

إيران:حكومتنا الإطارية برئاسة السوداني بوابتنا للدول العربية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، في قصر بغداد، رئيس المجلس الستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران ، كمال خرازي والوفد المرافق له.وذكر بيان رئاسي اليوم: ” ان الرئيس اكد التطور الذي تشهده المحافظات والمدن العراقية في ظل ترسيخ الامن  والاستقرار في البلاد، كما رحب بزيارة الوفد الى مدينة البصرة”.واشار رئيس الجمهورية الى عمق الروابط الاجتماعية والجغرافية والتاريخية والدينية والمصالح الاقتصادية التي تربط الحكومتين العراقية والإيرانية ،وبين رشيد :” ان العراق مقبل على نهضة عمرانية بعد ان اقر مجلس النواب الموازنة العامة، مؤكدا ان انشاء مراكز الدراسات الستراتيجية يعد احد مؤشرات تطور البلدان كونها تقدم الرؤية الواضحة لصناع القرار في ظل ما يشهده العالم من متغيرات كثيرة في مجالات الطاقة والمياه”.من جانبه، اعرب خرازي عن سعادته لهذه الزيارة ولقاء رئيس الجمهورية، مؤكدا :” ان إيران  تدعم امن واستقرار العراق “،مشيرا الى الجهود التي كان قد بذلها المرحوم مام جلال من اجل توسيع العلاقات، كما أشاد بدور الرئيس في تعزيز التعاون بين البلدين”.وأكد رئيس المجلس الستراتيجي الاهتمام بتطوير العلاقات بين البلدين، مبينا :” ان الكومة العراقية برئاسة السوداني تعد البوابة للتواصل مع الدول العربية”، مشيدا في هذا السياق بجهود العراق في تقريب وجهات النظر مع المملكة العربية السعودية.

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