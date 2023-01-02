إيران:حكومتنا في العراق تعمل لصالح مشروعنا في المنطقة

إيران:حكومتنا في العراق تعمل لصالح مشروعنا في المنطقة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الاثنين، إنه تم عقد حوار عابر بين وزير الخارجية الإيراني والرئيس المصري على هامش قمة بغداد 2 في الأردن، وكان حوارا “إيجابيا عبّر عن رغبة الجانبين في الحوار”.وأضاف كنعاني، أن “العلاقات الثنائية مستمرة بين البلدين من خلال رعاية المصالح وليس هناك مشكلة بين البلدين لاستمرار الحوار.. كما رحب رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني بالتوسط لعقد لقاءات بين إيران ومصر وان حكومته تعمل لصالح المشروع الإيراني “ونرحب بهذه المبادرات وأي تحرك إيجابي يؤدي لأجواء إيجابية مع دول المنطقة لا سيما مصر”.ولفت كنعاني إلى أنه تم إجراء مفاوضات قنصلية بين البلدين وتم الاتفاق على استمرارها لحل القضايا العالقة بين الطرفين.

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