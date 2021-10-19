إيران:دماء”شهدائنا” وراء أمن العراق!!!

إيران:دماء”شهدائنا” وراء أمن العراق!!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتفق العراق مع إيران، الثلاثاء، على تبادل السجناء المحكومين.وبحسب وسائل إعلام إيرانية، التقى وزير العدل العراقي سالار عبدالستار محمد والوفد المرافق له اليوم، المدعي العام في الجمهورية الاسلامية الايرانية حجة الاسلام محمد جعفر منتظري.وفي بداية الاجتماع ، رحب المدعي العام بوزير العدل العراقي والوفد المرافق له وقال: إن الجمهورية الإسلامية الايرانية تربطها علاقات وثيقة للغاية مع جمهورية العراق ويتطلب ذلك إبراز هذه العلاقات والتعاملات.وقال منتظري: خلال السنوات الماضية، شهدنا زيارتين لرئيس السلطة القضائية إلى العراق، جرت خلالهما مباحثات جيدة بين السلطات القضائية في البلدين وتم ابرام أربع اتفاقيات رسمية بين الجمهورية الإسلامية الايرانية وجمهورية العراق.واشار الى مساعدة ايران للعراق في محاربة الارهاب  والتصدي لعصابات داعش، وقال: إن أمن العراق اليوم يعود إلى دماء شهداء المقاومة في ايران والعراق الذين تصدوا للإرهابيين وأعظمهم الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.تابع قائلا: نتوقع أن يتعاون القضاء العراقي مع القضاء في الجمهورية الإسلامية الايرانية أكثر من أي وقت مضى، وتتعلق إحدى هذه القضايا بتبادل السجناء المحكوم عليهم بين البلدين، نتوقع أنه وفقًا للاتفاقية المبرمة ان يتم هذا التبادل بمجرد أن يصبح حكم السجين بدرجة قطعية.

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