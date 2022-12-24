إيران:سنضحك على العرب من خلال حكومتنا في العراق

إيران:سنضحك على العرب من خلال حكومتنا في العراق
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أبدى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان،السبت، ترحيبه بمقترح الإطاري رئيس الوزراء ، محمد شياع السوداني، لبدء حوار مع مصر بوساطة حكومتنا في العراق لتحسين العلاقات معها.وقال عبد اللهيان، في مقابلة مع وكالة “ميزان” التابعة للسلطة القضائية الإيرانية ، إن “رئيس الوزراء العراقي أبدى خلال لقائي معه على هامش مؤتمر بغداد2 في الأردن، الرغبة بضرورة بدء مباحثات إيرانية مصرية على المستويين الأمني والسياسي، بما يؤدي إلى تعزيز العلاقات بين طهران والقاهرة، وأنا رحبت بفكرته”.وأضاف أن “السوداني سيتخذ إجراءات بهذا الشأن خلال الأسابيع المقبلة”، مؤكدا “سنواصل متابعة هذا الموضوع تماشيا مع دور حكومتنا في العراق التي تعمل لصالح مشروعنا في المنطقة عبر التهدئة مع الدول العربية لأن إيران بحاجة إلى كسب الوقت لتمرير ملفها النووي. وبالتالي تحقيق أمبراطورية إيران الكبرى التي ستمتد من المغرب حتى الخليج  .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *